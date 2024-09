World Boxing anuncia su primer campeonato mundial para septiembre 2025 en Liverpool Por. Gabriel F. Cordero World Boxing ha informado que organizará su campeonato mundial inaugural en el M&S Bank Arena en Liverpool, Inglaterra entre septiembre 4 al 14 del próximo año, mientras continúa con esfuerzos por establecerse como la federación internacional reconocida administradora del boxeo amateur. Actualmente World Boxing tiene 44 países asociados y esperan realizar el campeonato en 10 categorías masculinas y femeninas que deberán ser definidas y anunciadas tras su congreso en noviembre. IBA ha informado que tendrán su campeonato en 2025 el de hombres será en Astana, Kazakhstan y el de mujeres en Belgrado, Serbia. Confirman Barros-Ramos por titulo WBC el 15 de noviembre en Tyson-Paul Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.