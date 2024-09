Canelo vence a Berlanga y retiene títulos mundiales WBC, AMB y OMB Por Miguel Maravilla en el ringside El campeón de peso supermediano del WBC/AMB/OMB, Canelo Álvarez (62-2-2, 39 KOs), venció mediante una decisión unánime en doce asaltos sobre el contendiente previamente invicto Edgar Berlanga (22-1, 17 KOs) el sábado por la noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Canelo presionó desde la campana inicial y conectó los golpes más duros. Berlanga peleó con cautela al principio. En el tercer asalto, Canelo derribó a Berlanga con un gancho de izquierda. Berlanga sobrevivió al asalto. Las cosas se calentaron en el quinto asalto cuando ambos peleadores fueron advertidos por golpes bajos. Berlanga tuvo algo de éxito con su jab, con Canelo conectando los golpes más duros. En el octavo asalto, Canelo comenzó a castigar a Berlanga por el resto del camino. Las puntuaciones fueron 117-110, 118-109, 118-109. Quinta victoria consecutiva por decisión para Canelo. Lara vence a García y retiene cinturón AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.