Lara vence a García y retiene cinturón AMB Por Miguel Maravilla en el ringside El campeón mundial de peso mediano de la AMB, Erislandy “The American Dream” Lara (31-3-3, 19KO’s), de Miami y oriundo de Guantánamo, Cuba, retuvo su título al derrotar al campeón mundial de dos divisiones Danny “Swift” García (37-4, 21 KO’s) de Filadelfia en el noveno asalto en la pelea coestelar de Canelo-Berlanga el sábado por la noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas . Canelo vence a Berlanga y retiene títulos mundiales WBC, AMB y OMB Plant vence a McCumby y gana el interino de la WBA Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.