Kamegai estará en evento de HBO en el Forum

El Japonés Yoshihiro “El Maestrito” Kamegai (27-4-2, 24 KOs) regresará después de su impresionante primer combate de título mundial para enfrentarse a Daquan “King” Pauldo (16-1, 9 KOs) en un Una pelea de 10 rounds en peso superligero que encabezará la cartelera no televisada de Matthysse vs. Kiram y Linares vs. Gesta el sábado 27 de enero de 2018 en el Foro “Fabuloso” en Inglewood, California.

Como se anunció previamente, el excampeón Argentino Lucas “La Máquina” Matthysse (38-4, 35 KOs) enfrentará a la explosiva e invicta superestrella Tailandesa Tewa Kiram (38-0, 28 KOs) en una batalla de 12 rounds por el Campeonato Mundial de peso welter de la AMB vacante.

En el evento co principal. Jorge “El Niño de Oro” Linares (43-3, 27 KOs) defenderá sus titulos AMB, CMB Diamante, y Ring Magazine ligeros contra Mercito “No Mercy” Gesta (31-1-2, 17 KOs) en este doble evento principal especial será televisado en vivo por HBO Boxing After Dark comenzando a las 10:30 p.m. ET / PT.

Kamegai regresará después de su impresionante participación contra el ex campeón mundial en cuatro divisiones Miguel Cotto, que fue por el título mundial junior mediano de la OMB en un evento principal televisado por HBO en agosto de 2017 en el StubHub Center en Carson, California. esa pelea, Kamegai participó en dos peleas consecutivas de la Pelea del Año contra Jesús “Renuente” Soto Karass en junio y septiembre de 2016. Kamegai buscará obtener otra oportunidad en un título de 154 libras si tiene éxito contra Pauldo.

Pauldo, un contendiente súper welter de 25 años que antes era conocido como Daquan Arnett, solo ha sufrido una derrota en su impresionante carrera, que fue cuando bajó a las 147 libras para enfrentarse al duro contendiente de Golden Boy Promotions, Eddie “Eboy”. Gomez. Después de regresar a las 154 libras, Pauldo ha derrotado a cinco rivales seguidos, incluido el experimentado Jorge “Pantera” Silva en su última pelea en julio de 2017. Una victoria contra Kamegai le daría a Pauldo un gran impulso en el ranking de superwelter.