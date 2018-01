Juarez se queja alto por detencion de la pelea en Ghana

César Juárez es un guerrero y arriesgará todo para ganarlo todo cada vez que suba al ring y era lo que estaba haciendo el sábado por la noche en su pelea de campeonato contra Isaac Dogboe en el Bukon Boxing Arena en Accra Ghana cuando después de haber sido eliminado dos veces el árbitro Tony Weeks convocó a la pelea en el quinto round. “Fui derribado, pero no herido. Siempre corro riesgos en el ring y me atrapan a veces y me hunden, pero fue temprano en la pelea y sentí que la detención del combate demasiado temprano. En mi pelea contra Nonito Donaire, caí dos veces en el cuarto round, pero volví y estuve cerca de ganar la pelea “, dijo Juárez.

“Donaire se cansó en la primera mitad de nuestra pelea y Dogboe iba a hacer lo mismo y esa iba a ser mi oportunidad de ganar la pelea y el cinturón de la OMB. Donaire debido a su gran experiencia fue capaz de resistir mi ataque en las últimas dos rondas, pero sabía que Doboe no podría hacerlo. Weeks me quitó la oportunidad con su detención rápida “, agregó Juárez.

Después de cuatro rounds difíciles en lo que se estaba convirtiendo en una guerra clásica, Juárez fue derribado por segunda vez en la pelea en el quinto round, luego de caer en el segundo. Weeks simplemente detuvo la pelea después de que Juárez se levantara, nunca le preguntaron si estaba bien o incluso le dieron la oportunidad de caminar hacia él para demostrar si estaba bien o mal herido.

“Weeks nunca le dio a Cesar la oportunidad de demostrar que estaba bien, simplemente se lanzó sobre él y detuvo lo que iba a ser una guerra para recordar, al igual que la pelea con Donaire. César es un guerrero que está dispuesto a disparar para entregar el suyo. Fue una pelea típica de Juárez, hasta que Weeks la detuvo “, dijo Sean Gibbons, asesor de Juárez que estuvo en el ringside en África.

“Cuando Weeks fue el árbitro en la gran pelea de Corrales-Castillo, pudo haber detenido la pelea en el 10mo round cuando Chico estaba herido y escupió su boquilla en todo el ring, pero lo dejó ir y Chico volvió a ganar lo que muchos llaman la mejor pelea en la historia del boxeo “, dijo Gibbons.

Cuando Juárez detuvo al gran favorito Albert Pagara en 2016, Juárez fue derribado en el primer round y solo se volvió más fuerte y mejor desde allí en camino a una dramática victoria por KO en los ocho rounds.

“Me deprimo, pero también me levanto y vuelvo más fuerte. Las caídas solo me motivan más para intensificar mi juego, lástima. Weeks nunca se tomó el tiempo para investigar mi historia y no sabía lo que soy capaz de hacer en el ring. La falta de conocimiento en la parte de Weeks realmente me dolió el sábado por la noche “, dijo un muy enojado Juárez después de la pelea.