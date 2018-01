Ortiz-Alexander por FOX en enero 17 en El Paso,Texas

Víctor Ortiz y Devon Alexander encabezan un programa encabezado por dos batallas entre EE. UU y México mientras los ex campeones de peso welter se enfrentan en el evento principal de 12 rounds de Premier Boxing Champions en FOX (no FS1) y FOX Deportes el sábado 17 de febrero desde el Centro Don Haskins en el campus de UTEP en El Paso, Texas. En el evento paralelo, el invicto contendiente Caleb “Sweethands” Plant peleará con Rogelio “Porky” Medina en una eliminatoria de 12 rounds por el título mundial de las 168 libras.

También , Tony Harrison (25-2, 20 KOs) enfrentará a Jorge Cota (27-2, 24 KOs) en un enfrentamiento de superwelter y Karlos Balderas, un olímpico de los EE.UU. 2016, aparecerá en una atracción especial de peso liviano.

“Este es un clásico cruce de caminos en el verdadero sentido. Tanto Devon Alexander como Victor Ortiz son sometidos a pruebas de combate en una de las divisiones más duras y profundas del boxeo “, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions. “Alexander ha superado algunos problemas de salud graves y está buscando recuperar el campeonato de peso welter. Ortiz, también un ex campeón, siempre ha venido a pelear y no se retracta de nadie. Promete ser un partido entretenido para los fanáticos que asisten al Don Haskins Center y aquellos que sintonizan en FOX y FOX Deportes “.

Ortiz (32-6-2, 25 KOs), un ex campeón de las 147 libras, ha dividido el tiempo entre el boxeo y la actuación a lo largo de su carrera reciente y trae cierto brillo cada vez que sube al ring. El nativo de 30 años de Garden City, Kansas, que ahora vive en Ventura, California, se ha enfrentado a algunos de los principales nombres en la división de las 147 libras durante su carrera. Ortiz ganó el título de peso welter con una victoria por decisión unánime sobre Andre Berto el 16 de abril de 2011. Cinco meses más tarde perdió el título ante Floyd Mayweather, Jr. por nocaut. Ortiz, de 30 años, sufrió una derrota por nocaut ante Andre Berto en 2016 en FOX y se recuperó con una victoria por nocaut sobre Saul Corral en su última pelea el 30 de julio en FS1.

“Estoy listo para dar todo lo que tengo para derrotar a Devon Alexander y recuperar mi corona”, dijo Ortiz. “Mi prioridad es hacer un fuerte regreso y ponerme en posición de tener mis correas una vez más. Demostré de qué estaba hecho e hice lo que dije que iba a hacer en mi última pelea. Me estoy enfrentando a un gran luchador en Devon Alexander y en alguien que conozco desde que éramos niños. No lo odio, pero no seré su amigo en la noche de la pelea y él no será mío. Estoy listo para demostrar que todos están equivocados a partir del 17 de febrero “.

Alexander (27-4, 14 KOs) surgió en la escena con una victoria por decisión unánime sobre Randall Bailey por el título de peso welter en 2012. Defendió el título una vez antes de perderlo ante Shawn Porter en 2013. Desde entonces, el jugador de 30 años el viejo Alexander de St. Louis, Missouri ha estado en una misión para recuperar el título.

Alexander sufrió otro revés cuando buscó tratamiento para una adicción a los analgésicos. Completamente saludable por primera vez en tres años, Alexander regresó al ring con una victoria por decisión unánime sobre Walter Castillo en FS1 el 21 de noviembre.

“Estoy emocionado de volver contra un luchador como Víctor Ortiz”, dijo Alexander. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nunca peleamos con los aficionados, así que esto debería ser interesante. Mi velocidad, rapidez e inteligencia me ganarán esta pelea. Victor revisa a veces cuando no puede golpearte, por lo que mis habilidades serán la diferencia. Estoy listo para cualquier desafío que me haya traído. Cuando estoy al 100 por ciento, nadie puede vencerme “.

La transmisión FOX prime time dará inicio a una noche completa de boxeo, liderando una doble cartelera en SHOWTIME que presenta al campeón mundial de dos divisiones Danny Garcia vs Brandon Rios y al campeón de las 168 libras David Benavidez defendiendo su título en una revancha contra Ronald Gavril de Las Vegas.

Las entradas para el evento, promovidas por TGB Promotions, tienen un precio de $ 200, $ 100, $ 60, $ 40, $ 25 y saldrán a la venta el viernes. Los boletos se pueden comprar a través de Ticketmaster