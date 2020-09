Junior, Cazares make weight Julio Cesar Chavez Jr. 174.3 vs. Mario Cazares 171.9

Julio Cesar Chavez Sr. vs. Jorge “Travieso” Arce | EXHIBITION

Yamileth Mercado 124.7 vs. Irasema Rayas 124.5

José Luis Castillo Jr. 126.5 vs. Misael Ponce ??

Karim Arce 118.6 vs. David Martino 120.8

Misael Garcia 116.5 vs. Jose Burgos 114

Ernesto Bernal 260.5 vs. Edgar Yair Gamal 263.4

Abimael Cruz 141.3 vs. Raul Guerrero 139.1

Bryan Flores 156.3 vs. Carlos Encinas 154.7 Venue: Grand Hotel, Tijuana, BC, MX

Promoter: 2M Promotions, Fundación Julio César Chávez

TV: PPV superboletos.com (MX), DAZN (USA, Can), ESPN (Latin America) Reyes headlines tonight on UFC Fight Pass

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.