Jarrett Hurd 153.8 vs. Julian Williams 153.8

(WBA/IBF super welterweight titles)



Mario Barrios 143 vs. Juan José Velasco 143

Matt Korobov 160.8 vs. Immanuwel Aleem 159.6

Greg Outlaw 139 vs Martín Nícolas Matamala 139

Demond Nicholson 168 vs Ernest Amuzu 167.6

Drayvontay Speed Rawls 134.4 vs Jonathan Pérez TBA

Stephen Fulton, Jr. 122 vs Paulus Ambunda 120.6

Alexandru Marin 114.8 vs Luis Concepción 115

Aaron Anderson 154.4 vs Carlos Galindo 152.2

Mark Duncan 156.6 vs Kevin Womack, Jr. 155.4

Venue: EagleBank Arena in Fairfax, Virginia

Promoter: TGB Promotions

TV: FOX