Hearn: Parker nunca ha enfrentado la ferocidad y velocidad de Joshua

Por Ray Wheatley – World of Boxing

Eddie Hearn, promotor del campeón de peso pesado de la AMB y FIB, Anthony Joshua, advirtió al campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker, que ser golpeado por Joshua no es cosa de risa. Parker está diciendo que sonreirá cuando Joshua obtenga sus mejores golpes.

“Aparentemente [Parker] se va a reír cuando Anthony Joshua lo golpea en el mentón. Espero que no. Si lo hace, creo que tenemos algo de lo que preocuparnos, porque cuando Anthony Joshua te golpee en el mentón, no creo que reírse sea algo que estarás haciendo. Pero es un comentario interesante “, dijo Hearn a Sky Sports. “Dicen que tiene una barbilla de granito, pero nunca ha sido golpeado con la ferocidad y la velocidad de Anthony Joshua. Va a ser un gran evento el 31 de marzo y uno que no podemos esperar “.

Ya se han vendido 70,000 boletos según Hearn.