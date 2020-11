Fallece Ídolo Argentino ¨Martillo¨Roldan Juan Domingo Roldán, “Tito” Lectoure y Carlos Monzón. Por.Gabriel F. Cordero El ex retador mundialista Argentino, Juan Domingo “Martillo” Roldán de 63 años , ha fallecido en el Hospital José Bernardo Iturraspe de San Francisco en Córdoba, Argentina este martes 18 de noviembre pocos días después de conocerse su situación de salud tras haber sido internado en terapia intensiva por complicaciones por ‘una insuficiencia respiratoria’ asociada a una ‘neumonía bilateral’ que se le diagnosticó tras dar positivo de covid-19 agregado a que Roldán tenía complicaciones como diabetes, hipertensión y obesidad. Roldán tuvo un récord profesional de 67 triunfos, 5 derrotas y 2 empates con 47 nocauts entre 1978 y 1988. Logró ser campeón Argentino de los medianos y en 1984 enfrentó al legendario Marvin Hagler por los títulos del WBC, AMB y IBF de las 160 libras perdiendo por nocaut técnico en el décimo round. En 1987 enfrentó a otra leyenda, Thomas Hearns por el título mundial vacante mediano del WBC perdiendo por nocaut en cuatro rounds. En 1988 tuvo su última oportunidad titular ante el campeón mediano de la Federación Internacional de Boxeo (IBF) Michael Nunn perdiendo por nocaut en el octavo round decidiendo que era su ultimo combate al anunciar su retiro. Con Roldan se van grandes páginas de los fanáticos del boxeo Argentino y muchas anécdotas como haber noqueado a un toro pegándole un derechazo en la boca, también enfrentar al oso Bongo de 270 Kilos del Circo Monumental además fue el único boxeador que derribó al Maravilloso Hagler. En la pelea ante Hagler se comprobó que Hagler había colocado los dedos en los ojos de Roldan y desde ese momento el WBC busco que los guantes de boxeo tengan el espacio del dedo pulgar adheridos a la empuñadura. Roldan no fue campeón porque le toco la epoca de 4 grandes leyendas en el peso Mediano Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Mano de Piedra Durán y Tommy Hearns entre otros. Prospecto Guatemalteco, Lester Martínez peleará por título regional WBC Canelo-Smith, programado para el 19 de diciembre

