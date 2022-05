Entrega de premios de la 37.ª Convención Anual de la FIB Informe/Fotos: Boxing Bob Newman La FIB cerró la parte de las festividades de su 37.ª convención anual con el emotivo banquete de premiación. Las emociones sombrías se sintieron desde el principio cuando el estimado locutor Craig Stephen de Escocia, tocó la cuenta de diez en memoria de los miembros caídos de la familia de la FIB. Los miembros de la junta Anibal Miramontes, Dr. William Lathan, Roberto Rea, Eddie Cotton, Neville Hotz, Vaughn LaPrade, los miembros de la FIB Hilton Whitaker, Lindsey Page, Luigi Zaccardi, James Bagshaw, Herbert “Fritz” Werner, Isaac Xamlashe y los boxeadores Patrick Day y Maxim Dadashev fallecieron en los últimos tres años. Hubo un murmullo cuando algunos rostros familiares, que no estaban presentes en la noche de “Conozca a los campeones”, hicieron su entrada en el salón de baile. El ex campeón de peso mediano de la FIB Michael “Second To” Nunn, el ex campeón de peso súper mediano de la FIB Caleb “Sweet Hands” Plant y la actual campeona de peso ligero junior de la FIB/OMB Mikaela Mayer. Durante la cena, los premiados que estaban presentes, fueron llamados al escenario para recibir sus premios de la siguiente manera: Peleadora del Año: Yokasta Valle

Pelea del Año de la FIB: George Kambosos, Jr. vs Teofimo Lopez (Francisco Meneses de Top Rank aceptando)

Pelea Femenina del Año de la FIB: Mikaela Mayer vs Maiva Hamadouche (aceptando Mayer)

Pelea Pan Pacific de la FIB del año: Aran Dipaen vs Sukpraserd Ponpitak (aceptación de Jimmy’s Boxing)

Promotor más activo IBF World: Tom Brown Promotions & Matchroom (aceptación de Sean Gibbons para TGB)

Promotor más activo Intercontinental: Agon Promotions

Promotor más activo Pan Pacific: Promotor más activo de Jimmy’s

Boxing Europa: Dennis Hobson Los siguientes destinatarios no pudieron estar presentes para aceptar los siguientes premios: Premio Jersey Joe Walcott al peleador del año: George Kambosos, Jr.

Pelea del año USBA: Ivan Golub vs Eric Walker

Promotor más activo IBF World Female: Matchroom

Promotor más activo África continental: Guantes de oro

Promotor más activo Latino: OR Promotions

Most Promotor activo Australasian: D + L Events

Promotor más activo USBA: DiBella Entertainment Tres o más ganadores del anillo de defensa del título:

Caleb Plant (Caleb también recibió un anillo de la FIB para su padre Richie)

Yokasta Valle

Barry Michael (¡unos 35 años después del hecho!) No presentes para recibir sus anillos:

Sunny Edwards

Naoya Inoue

Evelin Bermudez

