Día 3 de la Convención Anual 37 de la FIB Informe/Fotos: Boxing Bob Newman La sesión general de la 37.ª convención anual de la FIB comenzó el jueves por la mañana en el Centennial Ballroom. El director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California, Andy Foster, y el presidente Peter Nieves dieron la bienvenida a la convención a su estado y discutieron sus funciones y su larga y próspera relación con la FIB. Nieves también mencionó su papel en el Centro Muhammad Ali en Louisville, KY. Una de sus iniciativas es solicitar al Servicio Postal de los Estados Unidos que encargue un sello postal de Muhammad Ali. Ese esfuerzo comenzará el 3 de junio. Luego siguieron las presentaciones habituales con miembros de todo el mundo, desde todo Estados Unidos hasta Mongolia, Luxemburgo, Australia y Venezuela. El presidente de la FIB, Daryl Peoples, abrió con las pérdidas físicas y emocionales sufridas por todos en el boxeo y especialmente por la FIB. La federación perdió ratings: el presidente Aníbal Miramontes, el director Eddie Cotton, el director y representante europeo Roberto Rea, el representante africano Neville Hotz y el director médico Dr. William Lathan. Se contará hasta diez por estos miembros caídos en el banquete de clausura del viernes. En el lado positivo, el nuevo miembro George Martinez ha asumido el cargo de presidente de calificaciones. Martínez ha estado en el boxeo por más de 25 años, introducido en el deporte nada menos que por Aníbal Miramontes. Levi Martínez dio su primer informe anual (Martínez fue elegido en la última convención hace tres años en Macao). Estos fueron seguidos por informes de la junta: George Martinez, el tesorero Randy Neumann, el presidente del campeonato Carlos Ortiz, Jr., Pete Podgorski, Ben Keilty, Melvina Lathan y la asesora legal Linda Torres. Lathan mencionó que el fondo SARB (Asistencia Especial para Boxeadores Retirados) vio distribuidos unos $58,000 desde la última convención. También se refirió al privilegio de supervisar la noche histórica en el Madison Square Garden, en la que una multitud con entradas agotadas fue testigo de dos peleas indiscutibles por el título mundial femenino, encabezadas por Katie Taylor contra Amanda Serrano por el título indiscutible de peso ligero. Hasta este punto, esa pelea es la principal candidata a la pelea del año, masculina, femenina o de otro tipo. El presidente Peoples presentó a los candidatos para los tres puestos de la junta. Lou Priluker, el Dr. Massimiliano Bianco, Chris Wilson, Roberto Ramirez, Sr., John Signorili y el presidente Daryl Peoples se quedaron perplejos por los respectivos puestos que están abiertos para ser ocupados. Luego se tomó un descanso para almorzar y luego se reanudó la sesión de la tarde con el seminario de árbitros, dirigido por el árbitro de primer nivel, Mark Nelson. Nelson comenzó con un montaje de video con muchos de los oficiales de boxeo que asistieron. Luego pasó por una presentación de diapositivas de manera estructurada.

* Conozca las reglas donde está arbitrando. Las reglas difieren entre organizaciones y países. * El desarrollo es una necesidad. Debes empezar desde abajo. Ábrete camino en la escalera: peleas de 4, 6, 8 rondas. “Las únicas personas que comienzan en la parte superior están cavando un hoyo”. El árbitro de mucho tiempo, Robert Byrd, expresó sus pensamientos en una charla titulada “Qué hace a un gran árbitro”. Conozca las reglas del deporte que está arbitrando. Posicionamiento para emitir el juicio adecuado Sea físicamente capaz de hacer lo que necesita hacer “Este no es un trabajo de fin de semana”, bromeó Byrd. “Este es un proceso en marcha.” Nelson continuó elaborando sobre los tres puntos anteriores hechos por Byrd. También enfatizó el punto de que el boxeo no es un pasatiempo. “Exige formación. Lee todo lo que puedas sobre el deporte. No critiques a otros funcionarios, todos cometemos errores. Llegar a tiempo. ¡Tenga ética!” Nelson continuó con una lista de “Tus peores enemigos…” complacencia, orgullo, ego. La comunicación con el segundo jefe del peleador también es importante. Hágales saber lo que se espera de ellos, con respecto a la conducta en la esquina entre rondas o si se acaba el tiempo. Comuníquese con su cronometrador y médico de primera fila antes del combate. El árbitro Charlie Fitch discutió los golpes bajos.

Fitch

discutió la comunicación en el vestidor antes del combate, en relación a la colocación de la copa protectora. Las instrucciones finales del centro del anillo son la última oportunidad antes de que comience la acción para garantizar la prevención de golpes bajos. La “disciplina progresiva” es un concepto que se puede aplicar al abordar las faltas durante una pelea. Es un concepto en el que un árbitro comienza con disciplina en un nivel bajo, volumen bajo, simplemente dirigiéndose al peleador que cometió la falta, etc. Las ofensas repetidas verán una escalada de disciplina, tanto en volumen como en severidad. Nelson luego habló de Knockdowns. Hay muchos escenarios diferentes con derribos: en la campana, después de la campana, fuera del ring, la cabeza golpea la lona, ​​la cabeza sale disparada de una o dos cuerdas en el camino hacia abajo, dobles derribos, etc. Katsuhiko Nakamura de Japón, habló sobre detener una pelea. “Kats” busca ‘señales’ durante una pelea, cuando decide terminarla antes de tiempo. *La señal 1 a menudo ocurre en las etapas intermedias o posteriores de una pelea debido a la pérdida de resistencia, pérdida de velocidad, recibir castigos, agarre excesivo. *La señal 2 incluye tambaleo, mano/guardia baja, segundo derribo momentos después del primer derribo, voltearse o mostrar la espalda. Cuando la señal 2 se superpone a la señal 1, es hora de detener la pelea. Nelson luego discutió los cortes, el papel del médico de primera fila, la cinta suelta, las faltas, las deducciones de puntos y las descalificaciones. Mark Calo-oy, árbitro de Texas, habló sobre Rabbit Punching. Comenzó con la explicación del origen del término. Los cazadores, al atrapar un conejo, le darían un golpe letal en la parte posterior de la cabeza del conejo, matándolo, manteniendo la piel intacta para comerciar. Es importante saber que hay golpes de conejo involuntarios en los que el luchador golpeado aparta la cabeza del golpe entrante, lo que hace que lo golpeen detrás de la cabeza.

Cuando se dedica a la lucha libre, se puede lanzar un puñetazo en la parte posterior de la cabeza, lo que Calo-oy considera una deducción de 1 punto. Esta es una infracción menor. Un flagrante golpe de conejo intencional, donde un luchador tiene tiempo para tomar la decisión de cometer esta falta y así lo hace. Las infracciones repetidas de esta naturaleza deben justificar una deducción de 2 puntos, seguida de una descalificación si se producen las infracciones. Tony Weeks habló brevemente sobre el árbitro que cree en sí mismo. Como árbitro, debe creer y confiar en usted mismo y en sus decisiones. No puedes dejar que la multitud te afecte. Sólo tiene que responder ante su comisario. Luego se llevó a cabo la votación para el cargo de la presidencia de la FIB, así como para los dos puestos vacantes en la junta. Los resultados fueron los siguientes: Presidente: Daryl Peoples

Miembro de la Junta: Dr. Massimiliano Bianco

Miembro de la Junta: Roberto Ramirez, Sr. Cada mandato es de tres años. Esta noche hay una tarde libre para que los delegados de la convención puedan disfrutar de las vistas, los sonidos y la comida de Long Beach. _ DiBella: Kambosos puede ser el mejor de Australia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.