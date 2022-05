DiBella: Kambosos puede ser el mejor de Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón indiscutible de peso ligero de la FIB, la AMB, la OMB y el CMB George “Ferocious” Kambosos debería ser considerado como uno de los diez mejores boxeadores libra por libra y el mejor que ha producido Australia si vence al campeón de peso ligero del CMB Devin Haney el 5 de junio (4 de junio en el USA) en el Marvel Stadium en Melbourne, Australia, televisado por ESPN y Sky, según el promotor del Salón de la Fama Lou DiBella. “Si vence a Devin Haney, debe ser considerado uno de los diez mejores boxeadores libra por libra del mundo”, dijo DiBella. “Si vence a Devin Haney, se convierte en el peleador australiano más grande en mi memoria. Jeff Fenech era una estrella y Kostya Tszyu era una estrella. Había otras estrellas y estrellas futuras como Tim Tszyu. Si George gana esta pelea, no hay nadie en el continente australiano más grande que George Kambosos. Creo que si gana esta pelea, puede afirmar ser uno de los diez mejores peleadores libra por libra”. Día 3 de la Convención Anual 37 de la FIB Conferencia de prensa final Davis-Romero Like this: Like Loading...

