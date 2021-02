El objetivo a corto plazo de Canelo: Campeón indiscutible El campeón súper mediano del WBC y AMB , Canelo Álvarez, quiere convertirse en el primer boxeador Mexicano en ser campeón indiscutible en la era de los cuatro cinturones. “Es importante para mí y para Eddy porque muy pocas personas han logrado convertirse en campeones indiscutibles”, dijo Canelo. “Y ese es un objetivo a corto plazo para nosotros. Ganar todos los títulos en las 168 libras. Evidentemente, ningún mexicano lo ha hecho jamás. Así que ese es nuestro objetivo a corto plazo, seguir haciendo historia. Y eso es lo que queremos. Eddy y yo siempre hemos querido lo mejor. Y queremos seguir haciendo historia “. Sin embargo, antes de luchar por otro cinturón, Canelo necesita hacer su defensa obligatoria del CMB contra Avni Yildirim el 27 de febrero en Miami. Si tiene éxito, se espera que pelee contra el campeón de la OMB Billy Joe Saunders el 8 de mayo. El cinturón de la FIB está en manos de Caleb Plant. Hasta la fecha, ha habido cinco campeones indiscutibles de cuatro cinturones. Oleksandr Usyk (peso crucero), Bernard Hopkins (peso mediano), Jermain Taylor (peso mediano), Terence Crawford (peso welter junior), Teofimo López (peso ligero). Se espera que José Ramírez y Josh Taylor se enfrenten por el título indiscutible de peso welter junior en mayo. “Creo que es importante, no solo para mí, sino para todos los luchadores”, agregó Canelo. “Hacer historia en el boxeo es muy importante, creo. Para mí es muy importante dejar un legado en este deporte. Y es por eso que estamos haciendo esto. Para seguir haciendo historia y así cuando la gente habla de boxeo, siempre me recuerdan “. Conferencia de prensa final Broner-Santiago Fanáticos serán permitidos en Shields-Dicare el 5 de marzo en Michigan

