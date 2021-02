Actualización: Broner-Santiago, previamente anunciado como una pelea en peso superligero, ahora se disputará en el límite de peso welter (147 libras) luego de una decisión mutua de ambos luchadores.

El ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner y Jovanie Santiago se reunieron cara a cara el jueves en la conferencia de prensa final para ver una vista previa de la atracción del evento principal que tendrá lugar este sábado 20 de febrero en vivo por SHOWTIME desde Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut.

El controvertido Broner (33-4-1, 24 KOs), quien a los 26 años había capturado títulos mundiales en 130, 135, 140 y 147 libras, pondrá fin a su pausa de dos años del boxeo y continuará su búsqueda de una quinta. título mundial al regresar para enfrentar al invicto Santiago (14-0-1, 10 KOs) en una pelea de peso welter de 12 asaltos.

“Al final del día, él está aquí por mí y todos en esta sala están aquí por mí”, dijo Broner. “Así que eso es especial. El sábado por la noche, lo único que va a ser especial es este grito que estoy dando. Entonces lo sabrá. Santiago aún no ha recibido un puñetazo. Cuando golpeas a alguien, habla diferente. No va a hablar así después del sábado “.

La conferencia de prensa también contó con el ex retador al título mundial de peso pesado Dominic Breazeale y el altamente promocionado contendiente Otto Wallin, quienes se enfrentarán en la co-estela de 12 asaltos de la transmisión televisiva SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING.

Además, el ex campeón mundial Robert Easter Jr. y el contendiente Ryan Martin, quienes se enfrentarán en un combate súper ligero de 12 asaltos para abrir la transmisión.

Adrien Broner

“He tenido tantas actuaciones estupendas y espero con ansias otra gran actuación el sábado por la noche. Sé que viene a pelear, está invicto y tiene hambre. Cualquiera que pelee con un nombre como Adrien Broner siempre entrenará con su mejor habilidad, así que no veo esto como una pelea en la que simplemente entro y destruyo a este tipo. Voy a hacer lo que tengo que hacer para conseguir la victoria: lucir bien dentro y fuera del ring.

“Siento que volveré a ser campeón del mundo, una y otra vez. Hasta que realmente termine con el boxeo. Sí, me tomé dos años de descanso del boxeo, me retiré y dejé que mi cuerpo sanara y descansara. Siento que tengo lo que se necesita para ganar más campeonatos en diferentes categorías de peso, así que eso es lo que voy a hacer.

“Pasé por muchas cosas, honestamente. Un día, me desperté y dije: ‘Ya terminé’. Para cambiar, tienes que hacer cambios o te verás atrapado haciendo lo mismo. Corté muchas cosas, dejé de hacer muchas cosas y me recuperé. Fue un largo camino para llegar a donde estoy hoy y ahora estoy aquí.

“Escucha, si tienes un cinturón, agárratelo. Vengo a barrerlo todo; WBA, WBO, WBC, IBF. Vengo a buscarlos a todos.

“Solo espera un espectáculo increíble. Sé que viene a pelear, es de Puerto Rico, vienen a pelear. Pero no hice todo este entrenamiento para entrar al ring y no pelear. Así que debe saber que si viene a una guerra, también estará en una guerra. Será mejor que venga con mucho equipo porque yo tengo mucho equipo conmigo. Estoy listo para ponerlo todo en juego. No sé cómo se siente, pero estoy dispuesto a morir en el ring. Estoy dispuesto a arriesgar mi vida. No sé qué tan lejos está dispuesto a llegar. Podría empezar a pensar en sus hijos, nietos, tías, sobrinas, no lo sé.

“Desde que tenía seis años, nunca me tomé un descanso del boxeo. Entonces eso es lo que hice. Ahora, me estoy perdiendo el boxeo nuevamente, estoy de regreso y volvemos a eso el sábado por la noche.

“Ha sido un campo de entrenamiento increíble. Quizás uno de los más difíciles porque tuve que recuperar el ritmo, regresar y perder todo ese peso y trabajar tan duro como lo hago. No quería una pelea fácil, así que elegí a un tipo como Jovanie Santiago porque sé que me presionará y sacará lo mejor de mí. Eso es lo que sé de él. Es un buen peleador, un peleador invicto y no está aquí para perder.

“Sé que mucha gente no conoce a estos tipos, pero tipos como Jovanie pueden ser muy peligrosos porque mucha gente no lo conoce. Lo sé mejor, viene a pelear, es un buen peleador e invicto, así que tengo que mantenerme en mi mejor juego. Voy a conseguir la victoria, lo que sea que se presente. Si el nocaut se presenta, lo aceptaré. No te pagan por las horas extras, pero definitivamente voy a ganarme.

“El objetivo general es superar esta pelea primero. En el boxeo, no puedes mirar más allá de ningún oponente. No me importa cómo se ve todo en el papel. En el boxeo, estás a solo un golpe de un nocaut y eso es en ambos extremos. Así que lo que tengo que hacer es entrar, conseguir mi victoria, levantar las manos primero y luego ir a la mesa de dibujo. Así que el plan para mí es conseguir mi victoria el sábado por la noche.

“Todo sucede por una razón y creo que este será un gran comienzo. Como dije antes, no quería una salida fácil. Podría haber sido fácil, pero no lo estoy haciendo. Amo la competencia. Quiero que alguien me ponga a prueba, saque lo mejor de mí, y por eso elegí a Jovanie Santiago. El sábado por la noche va a ser una gran pelea “.

Jovanie Santiago

“Esta es una gran oportunidad para mí. El sábado por la noche voy a demostrar quién soy. Voy a demostrarle a Adrien Broner que estoy listo para pelear.

“Lo que sea que traiga Broner a la mesa, lo venceré el sábado por la noche. Estoy listo para esta pelea. En este punto, Broner podría pensar que tiene una pelea fácil, pero está equivocado. Estoy aquí para luchar, estoy aquí para ganar. Estamos listos.

“Este sábado por la noche va a ser una guerra y va a ser una victoria para Puerto Rico. Estoy listo para morir en la línea como decimos en Puerto Rico.

“Sé que esta es la pelea más grande de mi carrera. Es un gran nombre y voy a intentar ganar para Puerto Rico. Ganar esta pelea sería lo mejor que me ha pasado en mi carrera y mi nombre se haría mucho más grande en el mundo del boxeo.

“No tengo nada que perder. Adrien Broner tiene todo que perder el sábado por la noche, así que será mejor que haga su mejor juego contra mí. Una victoria para mí me catapultaría a una oportunidad por el título mundial.

“AB siempre monta un espectáculo, así que el sábado tengo que estar listo para montar mi propio espectáculo contra AB. Es un buen campeón pero he entrenado muy duro en el gimnasio y lo voy a demostrar el sábado.

“Creo que Adrien Broner piensa que soy una pelea fácil para él, pero se equivoca en eso. Creo que Broner va a soltar sus manos porque me ve como un oponente débil. Definitivamente me está pasando por alto.

“Lo que sea que Broner traiga a la mesa, estaré listo para ello. Si se mueve, yo me moveré con él. Si él quiere pelear, yo voy a pelear. Haga lo que haga, yo lo haré mejor que él “.

Dominic Breazeale

“Es cierto que eres tan bueno como tu última pelea, pero al mismo tiempo siento que esta es mi fiesta de presentación. Se siente como mi debut profesional. He estado fuera durante mucho tiempo y tuve un gran campo de entrenamiento, así que estoy listo para el sábado por la noche.

“Después de mi última pelea contra (Deontay) Wilder, me tomé unos días para digerir la derrota y luego regresé al gimnasio unos 10 días después. No quería insistir ni dejar que me molestara. Realmente no había una sensación de urgencia, pero sabía que habría cambios y sabía que tenían que hacerse en las próximas semanas. Me concentré en mi alimentación y mi entrenamiento y, por supuesto, el mayor cambio de todos fue mi cambio de entrenador de Virgil Hunter a Abel Sánchez.

“Cambiarme a Abel y entrenar en Big Bear ha sido enorme y algo que desearía haber hecho hace años. Abel en realidad tiene algo escrito en la pared que dice: ‘Imagínense qué pasaría si’. Y me imagino ‘y si’ todas las noches. Como dije, desearía haber hecho esto hace un año, pero mi acondicionamiento y mi confianza están en su punto más alto.

“Algunas personas podrían haber pensado que hubiera querido volver allí con una presa fácil, pero siempre he querido pelear con los mejores. Vi la pelea de Otto Wallin y la actuación que dio contra Tyson Fury y luego contra Travis Kauffman. Cuando me llamaron la atención sobre el nombre, salté sobre él. Sabía que el mundo del box respetaría la lucha contra mí y Otto.

“No creo que Otto haya estado ahí con un tipo grande, fuerte y atlético como yo. Mike Tyson lo dijo mejor: ‘Todos tienen un plan de juego hasta que te golpean en la boca’ “.

Otto Wallin

“Todo el mundo quiere preguntar sobre mi pelea con Tyson Fury y olvidan que he hecho mucho más que eso. Pero fue una gran actuación y entiendo que la mayoría de la gente no me había visto pelear antes, fue una gran pelea y fue mejor de lo que la mayoría de la gente pensaba. Ya lo he superado. Quiero seguir adelante. Es bueno seguir adelante. Es bueno estar en SHOWTIME peleando con Breazeale, quien tiene un buen nombre. Entonces, con suerte, con esta pelea, lo venceré y seguiré adelante para que la gente pueda ver que soy capaz de vencer a los buenos.

“Creo que soy más completo que Breazeale. Además, no puedes olvidar que en realidad mido 6 ‘6 ”, 240, así que no soy tan pequeño. Sé que mucha gente me mira como si fuera más pequeño, pero no soy tan pequeño. Habiendo dicho eso, soy más inteligente, tengo un gran equipo, hemos tenido un gran campamento y también estoy muy bien. Soy más rápido que Dominic, tengo mejor juego de pies, mejor defensa y mejor defensa. Así que tengo que traer todo eso, hacer lo que se me da bien y estaré bien.

“Creo que una victoria me ayudará a superar a Fury. Pero también pondrá mi nombre allí, para solidificar mi lugar allí. No creo que esta pelea me dé una oportunidad por el título, pero será una buena oportunidad en el camino.

“Creo que puedes esperar una buena pelea, dos buenos luchadores. Dominic probablemente siente que tiene un punto que demostrar y probablemente saldrá y será agresivo e intentará perseguirme. Estoy seguro de que no tendré que buscarlo y estoy listo para eso. La gente puede esperar una pelea emocionante y una buena noche de boxeo.

“Dominic es un tipo agresivo, así que tengo que ser inteligente. Tengo que ser quien soy y prepararle y creo que podré hacerlo.

“No siento mucha presión. Solo tengo que ser yo mismo y tengo que hacer lo que hago, en lo que soy bueno. Esta es una gran oportunidad para mí, así que trato de ser positivo. Esperé mucho tiempo para llegar a este nivel, finalmente estoy aquí y no voy a volver ”.

Robert Easter, Jr.

“He estado en algunas peleas, pero realmente nunca he mostrado mis verdaderas habilidades de boxeo. Yo, Mike Stafford y mi padre (Robert Easter, Sr.) acabamos de trabajar en el boxeo y ser yo mismo.

“Durante COVID realmente me decepcionó y me sentí mal durante todo ese tiempo sin saber realmente cuándo recibiría esa llamada para volver al ring. Así que realmente tenía que concentrarme y tenía que estar listo cada vez que recibía esa llamada telefónica. Me motivó. Además, tenía que vigilar a mi hijo y asegurarme de que estaba bien. Así que realmente me dio un impulso diferente. Esta pandemia realmente hizo retroceder todo, pero estamos más que listos.

“Definitivamente 140 es el lugar para mí en este momento. Ese es el futuro. Estamos preocupados por el presente derecho y capturar este título en 140.

“Solo estoy preocupado por mí y por mostrar mis habilidades y todo lo que hemos trabajado en los entrenamientos y este campamento”.

Ryan Martin

“Luchamos contra los aficionados y él me ganó, así que definitivamente hay un pequeño chip en mi hombro. Quiero vengarme de él y hacerle saber que ya no soy un chico de 16 años.

“Esta pelea me va a poner de nuevo allí para estar en posición de pelear contra cualquiera de los campeones o contendientes principales de la división. Esta pelea definitivamente se robará el show.

“Estoy concentrado. Mi mente está clara. Esta pelea de aquí me emociona. Somos dos peleadores de Ohio con historia, tengo un chip en mi hombro. Va a ser una pelea llena de acción y la voy a traer. No me sorprende mucho que Easter diga que no ve mucha dificultad en pelear conmigo. Esperaba que dijera eso. Pascua es Pascua.

“Va a ser muy importante que deje que mis manos vayan contra la Pascua. Siento que esta pelea va a tener mucha acción. Tengo la mente clara. Estoy listo. El sábado por la noche vamos a entrar y dejarlo volar.

“Las palabras no pueden explicar lo emocionado y ansioso que estoy por esto, a decir verdad. Estoy tan lista para el sábado por la noche. Estoy listo para terminar el pesaje, meterme bajo las luces el sábado por la noche y montar un espectáculo. Va a ser una pelea entretenida. Mucha gente dice muchas cosas sobre mí basándose en la pelea de Josh Taylor. Entonces, es como si estuviera luchando contra dos cosas.

“La Pascua solo tiene que venir con ella el sábado por la noche. Siempre supe que esta pelea con Robert Easter iba a suceder. No sé por qué, pero siempre supe que nos volveríamos a encontrar en el ring. Creo que es porque ambos estábamos en Ohio, él estaba en Toledo y yo en Cleveland, y siempre pensé que tendría esta pelea. Simplemente no pensé que sucedería así en una burbuja “.

