El ex campeón súper mediano de la AMB, George Groves (28-4, 20 KOs) anunció su retiro del boxeo en su página de Facebook. En su última pelea Groves, de 30 años de edad, fue detenido por Callum Smith en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo.

Declaración de George Groves: “A mis amigos, a mi familia y a todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera.

“Después de tomarme un poco de tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos recientes de mi carrera, he decidido que es hora de retirarme como boxeador profesional. En 2017, boxeé frente a un público local en Sheffield y me convertí en el campeón mundial súper mediano de la AMB. Después de cuatro intentos, finalmente había cumplido el sueño de mi infancia, y la experiencia fue tan buena como siempre había imaginado que sería. Fue sin duda el mejor momento de mi carrera.

“Algunos de ustedes pueden pensar que es extraño que esté eligiendo este momento para retirarme. Todavía soy joven, todavía estoy en forma y saludable, y todavía hay algunas peleas importantes para mí. Pero es por estas razones que estoy eligiendo retirarme ahora. Tengo una familia joven en casa; Es hora de pasar algunos de mis mejores días con ellos. No quiero que haya un momento en el que sea “demasiado viejo” para encasillarlo, o cuando una lesión me retire dentro o fuera del ring. A lo largo de los años he visto y tristemente conocido los peligros de este deporte, y quiero retirarme respetuosamente mientras estoy en la cima de este deporte. Aprendí que eso no siempre significa salir de la parte posterior de una victoria. He boxeado en el nivel más alto, en todo el mundo, he sido un campeón, y voy a dejar el deporte relativamente intacto.