Por Jeff Zimmerman

El famoso actor Sylvester Stallone se convirtió en una estrella de taquilla mundial con su serie de películas Rocky donde interpreta a Rocky Balboa, un boxeador desvalido, que muestra determinación y coraje luchando contra todo pronóstico dentro y fuera del ring mientras se enfrenta a los pesos pesados ​​más grandes y malos, incluidos gente como Apollo Creed, Drago y Clubber Lang.

Debido a que la franquicia Rocky era tan grande a nivel mundial y resonó con el público en todas partes y se convirtió en una gran influencia en el deporte del boxeo, Stallone fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2011 en la categoría de “observador”.

Y ahora, durante casi dos décadas, un Rocky de la “vida real”, el desconocido Josesito “The Riverside Rocky” López (37-8, 20 KOs), ha estado peleando contra algunos de los mejores en el deporte, aunque no en el peso pesado, pero en y alrededor de la brutalmente dura división de peso welter en algunos de los lugares más grandes de Estados Unidos, incluido el Staples Center LA, Barclays Center en Brooklyn y MGM Grand en Las Vegas, por nombrar algunos.

Ningún peleador ejemplifica más esa mentalidad de desvalido de “Rocky” que López, ya que ha hecho una carrera superando las probabilidades y enfrentando a peleadores en o cerca de su pico y haciéndolo bastante bien en el proceso, incluso cuando no ganó.

López continuará su viaje de boxeo, el sábado 5 de diciembre, cuando se enfrente a Francisco Santana (25-8-1,! 2 KOs), en la cartelera del campeón unificado de peso welter Errol Spence Jr. en su pelea de regreso contra dos divisiones. el campeón mundial Danny García en el AT&T Stadium de Arlington, TX.

El camino de López hacia el círculo cuadrado era diferente al de la mayoría. No nació en una familia de pelea, ni vino de un hogar roto y necesitaba un camino para mantenerse alejado de las calles.

“Mi papá nunca fue boxeador ni luchador, pero cuando yo era joven era el deporte que amaba a mi papá”, compartió López. “A una edad temprana me diagnosticaron TDA, por lo que no podía quedarme quieto en clase. Cuando mis padres me llevaron a un médico y el médico dijo que teníamos que darle un medicamento, como recuerdan mis padres, para citar entre comillas ‘incluso yo fuera’, mi padre dijo que no, vamos a intentar ponerlo en un deporte que usa parte de su energía hasta donde, con suerte, lo ayuda y así es básicamente como comencé con el box “.

El ADD nunca se convirtió en un problema a partir de entonces, ya que López comenzó a boxear con solo 8 años y tuvo su primera pelea amateur a los 12.

“Nunca fue un problema tan grande después. Sé que era un poco hiperactivo. Creo que necesitaba usar mi energía para terminar y estar cansado al final del día y no tener que estar saltando mucho en los sofás de la casa “.

López, mientras tanto, ha construido uno de los mejores currículums en el deporte en las últimas dos décadas, especialmente de 2011 a 2013, cuando peleó una fila asesina de cuatro peleas en sucesión que enorgullecería a Rocky Balboa mientras se enfrentaba. contra Jessie Vargas, Víctor Ortiz, Canelo y Marcos Maidana. A partir de ahí, compartió el ring con Andre Berto, estuvo a un puñetazo de detener a Keith Thurman en su pelea de regreso de la cirugía y retiró a John Molina Jr., en septiembre pasado en la cartelera de Spence-Porter cuando Spence capturó el cinturón del CMB de manos de Shawn Porter en Staples Center en Los Ángeles. El próximo mes será la primera pelea de López y Spence desde sus emocionantes victorias en Los Ángeles hace poco más de un año.

López nunca ha rehuido un desafío, por lo que no hay razón para comenzar ahora.

“No tengo miedo y me gusta ponerme a prueba contra algunos de los mejores luchadores sin duda y estoy casi en la cima de su carrera”, dijo López. “Simplemente demuestra que sin riesgo no hay recompensa y estoy dispuesto a correr esos riesgos y, a veces o algunas de esas veces, no ha salido bien y se ha quedado corto, pero no se necesita nada. lejos de lo que estoy dispuesto a arriesgar para obtener una victoria.

“Literalmente al final, sé que estoy teniendo buenas peleas y sé que mis fanáticos y la gente que me apoya nunca se decepcionará, pero quiero ganar ahora más que nada”, continuó López. “Necesito ganar y quiero ganar, así que creo que estoy en un punto en el que he equilibrado todo en el que puedo usar la agresión, mi estilo, mi inteligencia, mi generalidad en el ring, todo está ahí, donde puedo usar todo lo que puedo. he aprendido, mis atributos físicos, mis habilidades. Me siento genial.”

La mayor victoria de la carrera de López hasta la fecha fue la pelea con Víctor Ortiz el 23 de junio de 2012, cuando detuvo al favorito Ortiz, quien venía de una controvertida derrota ante Floyd Mayweather. López le rompió la mandíbula a Ortiz y no pudo salir para el décimo asalto. Ortiz estaba alineado para enfrentar a Canelo en una pelea de mucho dinero, pero fue descartado después de que López sacó la sorprendente sorpresa en una batalla de ida y vuelta. López, en cambio, obtuvo el visto bueno para enfrentar a Canelo por el título súper welter del CMB y, aunque mostró su dureza, no pudo competir con el Canelo más fuerte y grande y fue detenido al final del quinto asalto.

López declaró después de la pelea con Ortiz: “Sabía que cuanto más tiempo pasaba, más posibilidades tenía. Él golpea fuerte, pero yo nunca me rendiría. Sabía que era una pelea cerrada en las tarjetas de puntuación, y sabía que podría presionarlo más y más si continuaba. Es como un árbol. Tuve que derribarlo “.

López no solo mostró el estilo entretenido que se ha convertido en su tarjeta de presentación y lo convirtió en un favorito de los fanáticos, sino que también le valió el apodo de “The Riverside Rocky”, algo de lo que López se enorgullece.

“Tome ese apodo con positividad”, dijo López. “Sabes, en realidad, la primera vez que recibí ese apodo fue en mi pelea con Víctor Ortiz cuando básicamente se creó“ The Riverside Rocky ”.

“Antes de eso, era mi apodo de niño Josesito, es decir, el Pequeño José, esa pelea, fue un poco difícil al principio, pero resistí el ataque y salí en la cima. Un buen amigo mío, ex promotor, Kenny Thompson fue quien me dio ese apodo y gran parte de mi primera parte de mi carrera se lo debo a mi buen amigo Kenny Thompson ”.

Esta mentalidad de desvalido ha sido el combustible para López durante toda su carrera.

“La mayor parte de esa ha sido mi carrera, acepto grandes desafíos y nunca digo que no a una pelea y estoy contento y agradecido por la oportunidad y sé que me he quedado corto un poco”, explicó López. “Pero todas las peleas en las que he estado e incluso las que he perdido les di una carrera por su dinero.

“Todavía estoy aquí y me siento mejor que nunca. Voy a ganar Y quiero tener la oportunidad de seguir luchando entre los mejores. Hasta que llegue el momento en el que no pueda competir con los mejores, sabré cuándo es el momento de ir ”.

Incluso a los 36 años, López ha rejuvenecido con Robert García como su entrenador e hizo la vida aún mejor cuando García abrió su Academia de Boxeo Robert García (RGBA) en su patio trasero de Riverside.

“Vaya, era básicamente mi vocación, estaba destinado a ser”, dijo López. “Sí, podría haber sido un momento anterior, pero sabes qué, estoy feliz y no me arrepiento de nada de lo que he hecho.

“Robert García me ha ayudado enormemente y realmente ha devuelto la vida a mi carrera y estoy muy contento. Estoy agradecido con Dios por haberme puesto en esta posición, y voy a aprovecharlo al máximo y nunca habrá un momento en el que no trabaje duro por lo que quiero “.

López continuó: “Creo que el cambio de entrenamiento que hice y el cambio a Robert García realmente fortaleció mi hambre por el boxeo mucho más. Tengo mucha más hambre, me siento mucho más satisfecho al entrar al entrenamiento después de mis peleas. Quiero ir al gimnasio, quiero aprender y quiero ser mejor, más fuerte.

“Y entrenando entre algunos de los mejores peleadores y fácilmente para mí en el mejor gimnasio de la Academia de Boxeo Robert García, tengo que estar en la cima todo el tiempo porque tenemos algunos asesinos jóvenes que son realmente buenos en ese gimnasio y tengo que demostrarles que estoy justo ahí “.

Algunos de esos jóvenes asesinos con los que trabaja López incluyen al campeón unificado de 140 libras José Ramírez y al futuro campeón y estrella en ascenso Vergil Ortiz Jr.

“He hecho sparring con Vergil más veces que con Ramírez”, dijo López. Son algunos de los mejores luchadores jóvenes que hay en el mundo. Al estar en el ring con Mikey García, algunos atletas olímpicos, nunca hay escasez de sparring de calidad, sin mencionar al mejor entrenador del mundo ”.

López, como todos los demás en el boxeo, cree que Ortiz es una futura estrella.

“Sin duda, tiene todas las herramientas necesarias para convertirse realmente en uno de los mejores”, afirmó López con confianza. “Creo que está a la par y es fácil de vencer a algunos de estos campeones en este momento. Su momento casi está llegando, y la clave es ser paciente, pero estoy seguro de que ya puede ser un campeón mundial legítimo.

“Es uno de mis peleadores favoritos, estoy emocionado por su futuro cercano. Creo que va a hacer muchas cosas importantes en el boxeo y se convertirá en uno de los mejores luchadores del mundo “.

López, sin embargo, tiene a Santana en mente y sabe que será una pelea difícil el 5 de diciembre y está agradecido con su equipo por llevarlo a otro gran escenario en el AT&T Stadium.

“Primero que nada, estoy muy agradecido de estar luchando y continuar mi carrera y agradecido por mi salud”, dijo López. “Mi gestión con Mikey García y Al Haymon, todos saben que soy un luchador de acción, soy un luchador de televisión que siempre querrán que esté en la televisión porque mis peleas siempre no pueden fallar sin importar con quién estén y Francisco Santana es un tipo duro.

“Nunca me igualan a la ligera, siempre me ponen con algunos de los tipos duros, aunque a veces se supone que debo tener una pelea más fácil. Santana es uno de los tipos más duros que probablemente no tenga un cinturón. Estamos allí para un gran partido, una pelea emocionante y especialmente para la televisión y no solo me he preparado bien, estoy en un buen momento de mi carrera y siento que podría dar a la gente un gran espectáculo y darles emoción ”.

Y aunque el Rocky de la “vida real” alias “The Riverside Rocky” probablemente nunca se convertirá en la estrella de taquilla como el de las películas, sigue apareciendo en algunos de los lugares más importantes del boxeo, una pelea tras otra.

“Mi objetivo es que el 2021 tenga una oportunidad por el título, pero lo primero es lo primero”, dijo López. “Tengo que cuidar de Santana y manejar los negocios en el ring el 5 de diciembre y no estoy mirando más allá de Santana. Estoy concentrado en lo que tengo por delante y luego, con todo saliendo positivo, me daré la oportunidad de seguir luchando entre los mejores ”.

Para alguien que comenzó a boxear porque le diagnosticaron ADD, esa es una actitud de nocaut y tal vez Sylvester Stallone tome nota y encuentre un nuevo guión para otra película de Rocky de gran éxito en el futuro.

Y al igual que Stallone, López no parece ir a ninguna parte pronto.

“Cada pelea es pelea por pelea, pero realmente no veo la jubilación en un futuro cercano”.