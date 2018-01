Diaz-Terrazas el 22 de febrero en ESPN en California

Golden Boy Promotions continuará su asociación con ESPN para este nuevo año emocionante con un evento principal con el contendiente de 126 libras Joseph “JoJo” Diaz, Jr. (25-0, 13 KOs) defendiendo su título de peso pluma NABO contra el ex campeón mundial Víctor ” Vikingo “Terrazas (38-4-2, 21 KOs) en la edición del 22 de febrero de Golden Boy Boxing en ESPN en Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California.

” Espero con ansias hacer mi debut en 2018 “, dijo Díaz, Jr. . “¡Y qué mejor manera que enfrentar a un duro campeón mundial en Victor Terrazas! Les recordaré a todos por qué merezco una oportunidad por el título mundial encabezando esta noche emocionante de boxeo “.

Terrazas, de 34 años y oriundo de Jalisco, México, es un ex campeón mundial que derrotó a Cristian “El Diamante” Mijares para capturar el título súper gallo del Consejo Mundial de Boxeo. “Me he enfrentado a grandes boxeadores en mi carrera”, dijo Terrazas. “Y esta pelea contra Joseph Díaz, Jr. no será una excepción. Creo que mi experiencia será muy importante y no tengo dudas de que me iré con la mano levantada “.

El prospecto super liviano Vergil Ortiz, Jr. (8-0, 8 KOs) regresará en el evento principal de ocho rounds. Otros ocho rounds peleara Christian “Chimpa” Gonzalez (18-1, 15 KOs), el peso pluma Manny “Chato” Robles III (14-0, 6 KOs), el peso pluma Edgar “Kid Neza” Valerio (10-0) , 7 KOs) y el súper pluma Hector “El Finito” Tanajara, Jr. (11-0, 4 KOs) en combates separados.

En la pelea de la noche, Genaro “El Conde” Gamez (6-0, 4 KOs) participará en una pelea de peso ligero a seis rounds.

Los oponentes serán anunciados en breve.