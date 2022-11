Crawford: Soy el mejor en este deporte El campeón de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford (38-0, 29 KOs) habla sobre su choque del 10 de diciembre con el número 6 de la OMB, David Avanesyan (29-3-1, 17 KOs) en el Centro de Salud CHI en Omaha, Nebraska. La pelea se transmitirá en vivo por BLK Prime PPV. Las entradas salen a la venta el lunes. “Soy un peleador emocionante y el mejor cerrador en el deporte”, dijo Crawford. “He noqueado a todos los peleadores a los que me he enfrentado desde 2016. Voy a dar otra pelea entretenida el 10 de diciembre y continuaré con mi racha de nocauts. David Avanesyan es un oponente duro que está montando una fuerte racha de nocauts. Ha molestado a algunos boxeadores realmente buenos y no tiene nada que perder. Eso lo convierte en algo que los fans querrán ver”. Sobre la dirección de su carrera… “Hemos visto movimientos de empoderamiento de jugadores en otros deportes, y ahora estamos empezando a verlo en el boxeo. He tomado el control de mi carrera y mi pelea del 10 de diciembre en BLK Prime es el comienzo de mi próximo capítulo”. Sobre pelear en Omaha por primera vez desde 2018… “Los fanáticos de mi ciudad natal merecen otra gran pelea, y vamos a llenar el Centro de Salud CHI una vez más el 10 de diciembre”. La OMB aprueba choque Ioka-Franco Conferencia de prensa final de Morrell-Yerbossynuly en Minneapolis Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.