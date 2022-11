Conferencia de prensa final de Morrell-Yerbossynuly en Minneapolis El campeón de peso súper mediano de la AMB, David Morrell Jr., y el retador obligatorio Aidos Yerbossynuly se enfrentaron cara a cara en la conferencia de prensa final el jueves, antes de poner sus récords invictos en juego en vivo en Showtime este sábado desde The Armory en Minneapolis, Minnesota. Aidos Yerbossynuly: “No hay nada sobre David Morrell Jr. que me preocupe. El peligro del boxeo es que todos los peleadores vienen a lastimarte. Todo boxeador es peligroso. No hay nada especial en él. Creo que somos peleadores igualados, pero la diferencia el sábado por la noche será que yo soy el peleador más inteligente y lo quiero más… si él promete algo a sus fanáticos, es posible que tenga que disculparse con ellos después de perder. Definitivamente voy a detener a Morrell en esta pelea. Entrené duro y estoy aquí para conseguir el cinturón”. David Morrell Jr: “100% voy por el nocaut. Él es el que lo está pidiendo. Va a ser por mi equipo y por el boxeo cubano. No te metas con la gente de Cuba… Me siento mal por Aidos. No tiene idea de lo que está pasando y no sabe nada sobre la historia del boxeo. Voy a enseñarle en la noche de la pelea. Lo llevaré a la escuela. Él se lo merece”. Crawford: Soy el mejor en este deporte Plant vs Benavidez estaria firmado Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.