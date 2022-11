Plant vs Benavidez estaria firmado El ex campeón de peso súper mediano de la FIB Caleb Plant (22-1, 13 KOs) ha anunciado en las redes sociales que próximamente se enfrentará al ex dos veces campeón del CMB David Benavidez (26-0, 23 KOs). Benavidez lo ha confirmado. Según los informes, la pelea se realizará en pay-per-view a principios de 2023. Caleb Plant: Fui e HICE que sucediera. Contrato firmado. Nos vemos el próximo año 😤#RevengeTour David Benavidez: Es oficial. Benavídez vs Planta! Ya no puedes esconderte de mí. Te veré pronto 😈. @calebplant Conferencia de prensa final de Morrell-Yerbossynuly en Minneapolis Like this: Like Loading...

