El campeón mundial unificado del WBC, AMB y FIB, Jermell Charlo, y el campeón mundial de la OMB, Brian Castaño, participaron en una conferencia de prensa virtual el miércoles para ver una vista previa de su batalla por el campeonato indiscutible de las 154 libras que encabeza la acción en vivo en SHOWTIME el 17 de julio desde el AT&T Center en San Antonio.

“Mi experiencia dentro y fuera del ring ha llevado a esto. Ahora es el momento de ponerlo todo en juego ” – Charlo

“Esta es la pelea de mi vida… La oportunidad de ser indiscutible está a solo diez días y no puedo esperar”, – Castaño

JERMELL CHARLO

“Tenemos 10 días para el final y estoy emocionado. Este es el momento más importante de mi vida. Me encanta esto. He estado haciendo esto desde que era niño. Mi experiencia dentro y fuera del ring ha conducido a esto. Ahora es el momento de ponerlo todo en juego.

“Castaño lo va a dejar todo en el ring. Entonces no jugamos ningún juego. He estado entrenando muy duro. Agregué cosas que me han hecho mejor porque sé con certeza que esta será una gran pelea.

“Amo mi estado natal de Texas y amo pelear allí. Somos criados de manera diferente. Somos un estado que libró nuestras propias guerras. Esto es enorme. Es una lucha de legado para mí y estoy listo para ello.

“Sé lo que poseo en el ring. Cuando llega el momento de luchar, instantáneamente me convierto en el mejor guerrero que existe.

“He sufrido toda mi vida, así que no hay nada en este mundo que pueda hacerme sufrir más de lo que pasé al crecer. Castaño es un gran luchador que pone mucha presión. Pero conozco mis habilidades y conozco mi poder. Cada golpe que lanzo es dominante y cada tiro que lance es doloroso para mi oponente. Tengo muchas habilidades únicas en mí y voy a aportar algunos trucos a esta pelea.

“Todavía no le he dado un puñetazo a Castaño, así que no sé qué hará su barbilla cuando le pegue. Sé que tiene un gran corazón. Solo voy a hacer lo que hago, que es lo que todos saben que hago. Todos ven lo que puedo hacer cada vez que subo al ring.

“Me he sentido muy bien en el campo de entrenamiento. Mejor de lo que nunca me he sentido. Estoy en mi mejor momento en este momento y me siento más fuerte pelea a pelea. He estado desarrollando todos los campamentos.

“Tengo cinturones en cinturones y él tiene un cinturón. Estoy listo para tomar esa correa también. He estado prestando atención a lo que ha estado haciendo. No he estado sentado desde que luché contra Jeison Rosario. He estado trabajando.

“En este momento no estoy preocupado por lo que sucederá después de esta pelea. Solo puedo concentrarme en lo que tengo enfrente. Tengo una visión de túnel en este momento. Esto es lo que quiero y no veo nada más que la victoria del 17 de julio.

“Verás a un Jermell Charlo más desarrollado el 17 de julio. Te garantizo que verás a uno de los mejores peleadores libra por libra. En cualquier momento, esta pelea podría terminar.

“Esta es una pelea importante porque es historia para mí y mi familia. Es enorme para todos los que represento y eso me ha apoyado durante todos estos años. Era el momento de entrar allí para esta pelea. Los cinturones y el dinero no están en mi mente. Lo que tengo en mente es el legado.

“No mucha gente tiene estas oportunidades. Esta pelea va a solidificar muchas cosas diferentes en la mente de las personas sobre los Charlos “.

BRIAN CASTAÑO

“Esta es mi oportunidad. Esta es la pelea de mi vida. Soy un campeón del mundo y Charlo es un campeón del mundo. La oportunidad de ser indiscutible está a solo diez días y no puedo esperar. Esta es mi hora. Esta pelea es tan importante para mi vida. Espero ser indiscutible el 17 de julio para mi país y para mis seguidores latinos.

“Esta es una de las peleas más importantes de la historia de Argentina. Es por cuatro cinturones, indiscutible en 154 libras. Es una gran oportunidad para mi equipo, mi mánager, mi familia y, lo más importante, para mí. Esta será la pelea más dura de mi carrera.

“Charlo es un gran luchador, no hay duda al respecto. Pero vine aquí para hacer mi trabajo y voy a dar un paso adelante. Soy el tipo de luchador que siempre te persigue. Siempre estoy ahí para presionarte. Aunque Charlo dijo que no tengo nada que él no haya visto antes, nunca ha visto a nadie con mi estilo de lucha.

“He visto a Charlo derribar a muchos luchadores con un solo golpe. Eso es algo a lo que hay que estar atento. Sin embargo, tengo más variedad en mi arsenal que cualquiera con el que haya peleado antes. Si tengo que ser más agresivo y buscar más potencia en lugar de delicadeza, tenga la seguridad de que también puedo derribarlo.

“La oxidación del anillo no será un problema en absoluto. Entreno todos los días. Entreno tres veces a la semana. He estado entrenando dos veces al día últimamente. Estoy en ritmo y en forma. Vengo por los cuatro cinturones.

“El 17 de julio puedo garantizar que desnudaré mi alma, dejaré mi corazón en el ring y haré todo lo que esté a mi alcance para convertirme en el campeón mundial indiscutido y unificado.

“Creo que Charlo también está en el mejor momento de su carrera. Por eso busqué esta pelea. Esta es la pelea que estaba buscando porque ambos estamos en el mejor momento de nuestra carrera y quiero aprovecharla.

“Estoy buscando la gloria. Quiero ser el primero en la historia en ser campeón indiscutible de las 154 libras en la era de los cuatro cinturones y también ser uno de los mejores boxeadores argentinos y latinoamericanos que jamás haya existido. Voy a por todo. Voy a dejarlo todo el sábado por la noche y no hay ninguna razón por la que no pueda ser uno de los mejores boxeadores libra por libra y también uno de los mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos.

“Si gano, la gloria equivaldría a un posible título de la Copa del Mundo de Argentina el próximo año. Sin embargo, el fútbol es diferente porque tienes otras diez personas en las que puedes confiar. Messi tiene diez compañeros a los que puede pasar el balón cuando las cosas se ponen difíciles, pero cuando estoy en el ring estoy solo. El boxeo es más un desafío individual. Cuando estoy contra las cuerdas, tengo que salir de esto por mi cuenta. La gloria y la emoción de una victoria sería lo mismo que un Mundial de Argentina para mi país.

“Esta oportunidad de hacer historia para mi país y para los latinoamericanos me trae emociones muy fuertes. No quiero defraudar a mi gente latinoamericana de todo el mundo. Siento una inmensa cantidad de orgullo por eso y estoy a la altura del desafío.

“No he tenido la oportunidad de conocer a Manu Ginóbili, pero es un ícono en el deporte argentino. Es uno de los mejores de todos los tiempos y lo que representa es icónico tanto como atleta como como persona. Tiene mi admiración y mi respeto.

“Soy consciente de que es posible que la gente no me conozca, pero estoy aquí para crear mi propio camino y allanar mi propio camino. Sé que no he peleado mucho últimamente y tal vez esa sea parte de la razón por la que la gente no me conoce, pero rechacé peleas contra oponentes que no eran del calibre que quería enfrentar. Mi objetivo siempre ha sido enfrentarme a lo mejor de lo mejor y a la élite de mi división. Ahora tengo esa oportunidad y voy a demostrar por qué merezco esta oportunidad y por qué vale la pena seguirla “.