By Miguel Maravilla at the scale

Rocky Fielding 167.6 vs. Canelo Alvarez 167.4

(WBA super middleweight title)

Tevin Farmer 130 vs. Francisco Fonseca 129.4

(IBF super featherweight title)

Katie Taylor 134.25 vs. Eva Wahlstrom 133.5

(WBA/IBF female lightweight titles)

Sadam Ali 147 vs. Mauricio Herrera 146

Ryan Garcia 134.75 vs. Braulio Rodriguez 133.25

Lamont Roach 129.5 vs. Alberto Mercado 129.25

Bilal Akkawy 167.4 vs. Victor Fonseca 166.2

Yves Ulysse Jr 139 vs. Maximilliano Becerra 139

Venue: Madison Square Garden in New York City

Promoter: Golden Boy

Stream: DAZN