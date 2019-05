Tonight’s boxing betting odds:

Canelo Alvarez -450 vs. Daniel Jacobs +350

(WBA/WBC/IBF middleweight titles)

Artur Beterbiev -800 vs. Radivoje Kalajdzic +500

(IBF light heavyweight title)

Jerwin Ancajas -1200 vs. Ryuichi Funai +650

(IBF jr bantamweight title)

Other Fights:

Vergil Ortiz Jr -2500 vs. Mauricio Herrera +1000

Joseph Diaz -3300 vs. Freddy Fonseca +1200

Lamont Roach -700 vs. Jonathan Oquendo +450

Sadam Ali -2500 vs. Anthony Young +1000

John Ryder -187 vs. Bilal Akkawy +150

Aram Avagyan -200 vs. Francisco Esparza +150