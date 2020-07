Campeones Vargas y Martínez en ¨Martes de Café¨ del WBC El ídolo de Otumba del Estado de México y actual campeón mundial súper gallo del WBC, Rey Vargas (34-0, 22 KOs), fue el invitado de honor en el tradicional ¨Martes a Café del WBC¨, anunció que su nuevo gimnasio está casi listo, pero debido a la pandemia en curso, abrirá su puertas al público en 2021. Al recordar su quinta defensa exitosa, que en esta ocasión fue contra Tomoki Kameda (36-3, 20 KOs), Rey dijo que su objetivo y su trabajo era hacer que las cosas parecieran fáciles y eficientes, sin embargo, no es tan simple como parecía y la compleja y victoriosa batalla contra un oponente consumado resultó memorable. Ahora, un año sin pelear, Rey explicó que durante se mantuvo algo ocupado, pero esta situación no es definitivamente lo que un campeón mundial desearía idealmente. Pero después de haber firmado con su nuevo promotor PBC (Premier Boxing Champion), espera poder defender su título pronto, incluso a puertas cerradas. El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, dijo que la organización será completamente flexible, debido a que la pandemia vino a cambiar todo, sobre lo cual no tenemos control. Aclaró que Luis Nery es el retador oficial de la división de peso súper gallo. Rey explicó que no ha sido fácil porque es un boxeador muy activo, pero que ha tenido la serenidad y la paciencia para cambiar esta nueva normalidad. El Mexicano campeón de peso mosca del WBC, Julio César “Rey” Martínez (16-1. 12 KOs) dijo que está en excelentes condiciones para enfrentar al Puertorriqueño McWilliams Arroyo (20-4. 15 KOs) en Tulsa, Oklahoma, el 15 de agosto. Explicó que concluirá la fase uno de su preparación en el Centro Ceremonial Otomí, y que en los próximos días viajará a los Estados Unidos para cerrar su campamento de entrenamiento. Rey reconoció la calidad de Arroyo y, aunque tiene mucha experiencia, esto no lo intimida porque también tiene un historial que se enfrenta a grandes rivales, y como él mismo es el campeón mundial. Mientras continuaba entrenando y buscando no perder ni una pizca de su condición física, el campeón comentó que, a pesar de la cuarentena, él y su entrenador han trabajado muy duro en la preparación física. No han dejado de correr y trabajar concienzudamente en el gimnasio. Ansioso por volver a la acción, Rey prometió que volverá a México con el título y que los fanáticos disfrutarán enormemente de una gran pelea. Mauricio Sulaiman explicó detalles sobre la Convención Anual … y esta vez Virtual 58 WBC, explicando que habrá elementos globales diversos e importantes. Dijo que todo el equipo del CMB está trabajando duro para que, a pesar de la naturaleza inusual de la situación, la familia del boxeo se sienta como en casa y esté constantemente muy involucrada. Agregó que crear una Convención virtual es todo un desafío, pero al mismo tiempo es muy motivador para todos, ya que se registrarán mil personas. Después de varios meses, el boxeo comienza a ver la luz al final del túnel, ya que este 7 de agosto la primera pelea por el título del CMB se llevará a cabo con la defensa del campeón súper pluma Terry Harper contra Natasha Jonas. Luego, el día 15, la pelea de Rey Martínez, y también habrá el torneo de peso ligero. Mauricio instó a todos a no bajar la guardia y ser conscientes de que estamos viviendo una nueva realidad a la que debemos adaptarnos. Arum espera realizar Herring-Frampton Resultados desde Las Vegas

