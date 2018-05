Broadway Boxing Weights

George Kambosos Jr. 136 vs. Jose Forero 140

Shelly Vincent 127 vs. Edina Kiss 127

Mykquan Williams 139 vs. Orlando Felix 139

Khiry Todd 143 vs. Adrian Sosa 142

Bakhodir Jalolov 244 vs. Hugo Trujillo 256

Khalid Twaiti 125 vs. Joseph Cole TBA

Lamont Powell 156 vs. Amadeu Cristiano 162

Irvin Gonzalez Jr. 128 vs. Jonathan Perez 130

Davhon Shelton 136 vs. Carlos Galindo 138

Hurshidbek Normatov 155 vs. Ronald Montes 154

Venue: Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, Connecticut

Promoter: DiBella Entertainment

TV: dbe1.com (PPV)