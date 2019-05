Mykquan Williams 140 vs. Rickey Edwards 137

Irvin Gonzalez 126 vs. Elijah Pierce 124

Toka Kahn Clary 129 vs. Carlos Reyes 128

George Arias 236 vs. Keith Barr 204

Marco Huck 217 vs. Nick Guivas 233

Adrian Sosa 141 vs. Benjamin Borteye 142

Sahret Delgado 259 vs. Tracey Johnson 220

Humacao, Puerto Rico Boston, MA

Jacob Marrero 129 vs. Hugo Aguilar 132

Venue: Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, CT

Promoter: DiBella Entertainment

TV: UFC Fight Pass