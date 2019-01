Giovanni Cabrera Mioletti 129.2 vs. Antonio Escalante 128.8

Shae Green 139.9 vs. Journey Newson 138.4

Richard VanSiclen 174.4 vs. Eddie Hunter 174.7

Niko McFarland 140.4 vs. Luis DeAlba 140.4

William Parra-Smith 139.5 vs. Derick Bartlemay 140

Quinten Wyland 167.2 vs. Luis Iniguez 169.1

Venue: Emerald Queen Casino, Tacoma, Washington

Promoter: Brian Halquist Productions