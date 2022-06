AMB ordena negociaciones Gutiérrez-García El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) dio un plazo de 15 días para negociar la pelea entre el campeón superpluma de la AMB Roger Gutiérrez y su retador oficial Héctor García. Se envió un comunicado oficial a los equipos de ambos luchadores, en el que se especifica que el plazo otorgado inicia este lunes 27 de junio y finaliza el próximo 12 de julio. Gutiérrez tenía un plazo de nueve meses para enfrentar al retador obligatorio desde el momento en que ganó el título el 2 de enero de 2021. Este tiempo expiró el 2 de octubre del año pasado, por lo que deberá enfrentar a García de inmediato. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo o alguna de ellas muestre falta de voluntad para hacerlo, el Comité tendrá pleno derecho a llamar a subasta bajo los parámetros habituales de la AMB. García, peleando como reemplazo tardío de Gutiérrez, quien contrajo COVID-19, derrotó al muy promocionado Chris Colbert para ganar su oportunidad por el título contra el hombre al que reemplazó. Subasta Taylor-Zepeda por título WBC será el viernes 1 de Julio Famoso fotógrafo Naoki Fukuda publicitado en la televisión nacional de Japón Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.