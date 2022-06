Famoso fotógrafo Naoki Fukuda publicitado en la televisión nacional de Japón Por Joe Koizumi Naoki Fukuda, el famoso fotógrafo de boxeo galardonado con frecuencia, ha sido presentado por la prestigiosa televisión nacional de Japón (NHK) desde la semana pasada, y estará disponible para una audiencia mundial durante un año hasta el 20 de junio de 2023. El programa se anuncia como Naoki Fukuda es un fotógrafo que la revista de boxeo más importante del mundo alguna vez se refirió como el “campeón indiscutible”. Habla sobre la técnica y la pasión que implica capturar momentos críticos. El hombre que predice golpes: Fukuda Naoki / Fotógrafo de boxeo – Direct Talk NHK WORLD-JAPAN On Demand No te preocupes, ya que este interesante programa está narrado en inglés, no en japonés. Stevenson-Conceição el 23 de septiembre en New Jersey Like this: Like Loading...

