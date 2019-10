Weights from Poland Miguel Antin 134 vs. Damian Wrzesiński 134.2

(Polish international lightweight title)



Mayra Alejandra Gomez 133.4 vs. Oleksandra Sidorenko 134

Nadzir Bakshyieu 147 vs. Michał Żeromiński 150

Błażej Nowak 162 vs. Tomasz Nowicki 161.5

Michał Bołoz 249 vs. Kamil Bodzioch 220

Laura Grzyb 130.5 vs. Valeria Aletta Kovacs 132.4

Daniel Urbański 163.3 vs. Stanisław Gibadło 161.3

Dawid Przybylski 154.3 vs. Maksymilian Gibadło 154.5 Venue: Hala ICDS, ul. Staszica 2Lomianki, Poland

Promoter: Tymex Boxing Promotion-Mariusz Grabowski

