Photos: Sumio Yamada

Zou Shiming 111.9 vs. Sho Kimura 111.5

(WBO world flyweight title)

Dong Chaoqun 160 vs. Sunil Khokhar 159

Sun Bohao 121 vs. Sithsaithong Lapkatok 121.5

Aming Buhe 140 vs. Bima Prakosa 140

Yan Jie 160 vs. Joe Corner 160

Chen Zubiao 114 vs. Anuj Singh 116

Venue: Shanghai Oriental Sports Center, Shanghai, China

Promoter: Zou Shiming