Weights from 2300 Arena in Philly

Tyrone Brunson 155 vs. Manny Woods 153.5

Brandon Robinson 166 vs. Christopher Brooker 165.5

Jaron Ennis 148.5 vs. George Sosa 148.5

Omar Douglas 131 vs. Isaias Martin Gonzalez 131

Shamsuddeen Justice 141 vs. Latorie Woodberry TBA

Rashheed Johnson 145.5 vs. Kashon Hutchinson 144

Kyrone Davis 158 vs. Jaime Barboza 157

Joe Hanks 251 vs. Joel Caudle 255.5

Colby Madison 240.5 vs. Randy Easton 232

Romuel Cruz 121 vs. Rondarrius Hunter 115

Christopher Burgos 136.5 vs. Gerado Tiburcio 134.5

Marcus Bates 122.5 vs. Antonio Rodriguez 121

Promoter: King’s Promotions

Venue: 2300 Arena, Philadelphia

1st Bell: 6:45 PM ET

TV: Eleven Sports –9:30 PM ET