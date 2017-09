Mario Barrios 140.9 vs Naim Nelson 140.8

Earl Newman 178 vs Paul Parker 177.5

Thomas Velasquez 131.1 vs Tyrome Jones 132.1

Juan Sanchez 124.9 vs Gorwar Karyah 125.8

Ryan Wilczak 154.3 vs Devin Mcmaster 152.9

Antonio Russell 117.8 vs Cristian Renteria 120.2

Jeffrey Torres 140.4 vs Latorie Woodberry 141.8

Antuanne Russell 138.5 vs Jesus Lule 139.7

Promoter: King’s Promotions

TV: FS1 & FOX Deportes

Venue: Sands Bethlehem Event Center, Bethlehem, Pennsylvania