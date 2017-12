Vasyl Lomachenko 129 vs. Guillermo Rigondeaux 128.4

(WBO jr lightweight title)

Michael Conlan 126.2 vs. Luis Fernando Molina 125.4

Christopher Diaz 129.4 vs. Bryant Cruz 132.6

Shakur Stevenson 125.2 vs. Oscar Mendoza 125.2

Bryant Jennings 227.2 vs. Don Haynesworth 271

Jose Gonzalez 124 vs. Adan Gonzales 121.6

Mikaela Mayer 131.4 vs. Nydia Feliciano 131.2

Venue: Madison Square Garden Theater, NYC

Promoter: Top Rank

TV: ESPN