Subriel Matías 140 vs. Wilberth López 142

Jovanie Santiago 140 vs. Iván Cano 140

Jonathan López 117 vs. Leonardo Reyes 117

Steven Ruidiaz 134 vs. Jeffrey Ramos 136

Bryan Tanco 166 vs. Jaime Barbosa 167

Venue: Coliseo Tomás Donés, Fajardo, Puerto Rico

Promoter: Fresh Productions