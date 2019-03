By Brad Snyder at the scale



Junior Fa 254.5 vs. Newfel Quatah 240

Stephen Shaw 254 vs. Donovan Dennis 220

George Arias 238 vs Robert Simms 226

Hemi Ahio 234 vs. Ed Fountain 244

Dan Karpency 153.5 vs. Jamie Walker 152

Isaiah Steer 164 vs. Chris Chatman 160

Alfred Leisure ?? vs. Jesse Hackett ??

Travis Jerig 160 vs. Ben Slater 161

Chris Minor 193 vs. Cody Herbert 196

Alante Green 226 vs. Anthony Trotter will weigh in later

Carlos Dixon 130.5 vs. Jahmal Dyer 131

Rolando Vargas 139 vs. Tamarcus Smith 145.5

Venue: Voinovich Center, Columbus, Ohio

Promoter: DiBella Promotons

TV: dbe1.com