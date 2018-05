Mykal Fox 143 vs. Anthony Mercado 141.1

Alex Barbosa 124 vs. Sergio Aguilar 125.1

Romuel Cruz 124.4 vs. Bryann Perez 127.6

Jerrod Miner 116.8 vs. Desmond Moore 116.9

Joshafat Ortiz 129.7 vs. Jordan Peters 129.8

Michael Coffie 276.2 vs. Lamar Lewis 248.3

Joel Flores 135.9 vs. Christopher Burgos 135

Anvar Yunusov 131.6 vs. Deo Kizito 131

Venue: SugarHouse Casino

Promoter: King’s Promotions