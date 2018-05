Weights from Detroit

By Brad Snyder

Sinan Fradi 175 vs. Darren Gibbs 170.2

Curtis Head 240.6 vs. Robert Simms 247

Leon Lawson III TBD vs. Antonio Louis Hernandez 155

Aslambek Idigov 171.8 vs. Emmanuel Sanchez 170.6

Jalen Stephenson 129.8 vs. Michael Wooten Jr. 117.1

Kaywann Sistrunk 138.2 vs. Charles Johnson 141.6

Christion White 145.6 vs. Donnie Reeves 135

Clarence Dubose 186.2 vs. Scott Futrell Will weigh in later

Gheith Mohammed 154.2 vs. Jared Chauvin 156.6

Basil Ali Nasser 124.1 vs. Deron Smith 121.2

Jafar Mohammed 122.4 vs. Yaqub Kareem 125.4

Venue: Ford Community and Performing Arts Center, Detroit

Promoter: Second 2 None Promotions