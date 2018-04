Brandon Robinson 167.3 vs. Oscar Riojas 168.8

Marcus Bates 122.9 vs. Raeese Aleem 121.9

Colby Madison 247.9 vs. Guillermo Del Rio 198.8

Poindexter Knight 149.3 vs. Vincent Floyd 148.3

Joshafat Ortiz 131.5 vs. Evgueny Metchenov 130.7

Rasheed Johnson 147.3 vs. Denis Okoth 143.9

Kendall Cannida 178.1 vs. Carlos Villenueva 173.2

Venue: 2300 Arena in Philadelphia

Promoter: King’s Promotions

1st Bell: 7:00 PM ET

TV: Eleven Sports (Delay)