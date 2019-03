Anvar Yunusov 129.8 vs. Carlos Colon 129.1

Erik Spring 154.2 vs. Terrance Williams 153.6

Brandon Robinson 166.6 vs. Lawrence Blakey 168.8

Colby Madison 235.4 vs. Emilio Salas 206.5

Jordan Demko 159.5 vs. LaQuan Evans 158.1

Anthony Mercado 142 vs. Andres Navarro 136

Ryan Humberger 158.6 vs. Brent Oren 160.9

Michael Coffie 281.3 vs. Eduardo Vitela 246.8

Mark Dawson 148 vs. Jordan Morales 146.5

Javier Oquendo 128.9 vs. Weusi Johnson 129.8

Venue: SugarHouse Casino in Philadelphia

Promoter: King’s Promotions in association with Titans Boxing Promotions

1st Bell: 7 PM ET