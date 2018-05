By Héctor Villarreal



Amrit Herrera 110 vs Azael Villar 108.75

Jesus Arboleda 151.5 vs Edwin Gamboa 152

John Hibbert 140 vs Franklin Ruiz 133.5

Ernesto Marín 139.5 vs Kevin Rueda 139.75

Josue Cedeño 112 vs Henry Arrieta 112.25

Orlando Peñalba 115 vs Marcos Arrieta 115

Friday 9pm at Los Andes Mall, Panama.

Promoter G&V Etertainment