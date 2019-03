Michael Conlan 125.8 vs. Ruben Garcia Hernandez 124.6

Luis Collazo 146 vs. Samuel Vargas 146.2 lbs

Paddy Barnes 119.8 vs. Oscar Mojica 118

Josue Vargas 141.2 vs. Adriano Ramirez 141

John Bauza 138.2 vs. Ricardo Maldonado 139.6

Vladimir Nikitin 125.8 vs. Juan Tapia 125

Joseph Adorno 133.8 vs. Victor Rosas 132.8

Lee Reeves 140.6 vs. Eduardo Torres 141.4

Venue: Madison Square Garden, NYC

Promoter: Top Rank

Stream: ESPN+