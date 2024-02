Victor Hernandez 124 vs. Jose Edgardo Garcia 125

(NABA USA Featherweight Title)

Marklin Bailey 138 vs. Rondale Hubbert 142

Jaquan Carty 162 vs. Orlando Salgado 161.5

Elijah Williams 144 vs. Clay Burns 139

Aaron Lopez 137 vs. Raymond Chacon 133.5

Trevor Thonson 135.5 vs. Mike Fowler 134

Joshua Baker 180 vs. Ricardo Beceril 180

Khalid Twati 118.5 vs. Ira Terry 118

Tayvien Alpough 114 vs. Malcolm Speight 115

Aaron Cypress 188 vs. Shabios Lynch 180

Paul Anthony 137 vs. Keasen Freeman 140

Venue: John T. Rhodes Sports Complex

Promoter: Christy Martin Promotions

Stream: TrillerTV Powered By Fite (Marc Abrams, Ron Borges in the call)

1st Bell: 6 PM ET