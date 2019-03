Mercito Gesta 138 vs. Juan Rodriguez 134.6

Ferdinand Kerobyan 146.8 vs. Blair Cobbs 146

Manuel Avila 125.8 vs. Jose Gonzalez 125.6

James Wilson 236.6 vs. Miguel Cubos 213.8

David Mijares 139.2 vs. Antonio Sanchez 139.4

Oscar Acevedo 134 vs. Daniel Bastien 134.2

Chris Ousley 156.6 vs. Jorge Munguia 160.4

Venue: Avalon Hollywood, Los Angeles, California

Promoter: Golden Boy

TV: Facebook