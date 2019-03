Agit Kabayel 234.8 vs. Andriy Rudenko 235.2

(European heavyweight title)



Tom Schwarz 241.2 vs. Kristijan Krstacic 210.1

Peter Kadiru 244.1 vs. Artur Kubiak 225.3

Adam Deines 174.4 vs. Zoltan Sera TBA

Mohammed Rabii 158.5 vs. Rafael Jackiewicz 162.5

Hussein Muhamed TBA vs. Alex Mazikin TBA

Erik Pfeifer 241.8 TBA vs. Angelo Rizzo TBA

Danilo Milacic 237.2 vs. Zheko Zhekov 233.5

Venue: Maritim Hotel, Magdeburg, Germany

Promoter: SES Boxing

TV: MDR (Germany)