Weights by Brad Snyder

Ryan Williams 115 vs. Khendal Moore 115

Kevin Carree Jr. 163 vs. Rodolfo Puentes 160

Marcus Wilson 158 vs. Darius Carr 155

Hassian Bilal 184 vs. Martinez Stevenson 172

Faisal Rehman 161 vs. Katriel Young 163

Ontario Johnson 224 vs. TBA

Matthew Niziolek 156 vs. Lamar Bolden 164

Antwan Jones 182 vs. Alan Campa 178

Vernon Webber 222 vs. Jawaski Bethly TBA

Derick Miller Jr. 191 vs. Fransisco Cordero 196

Venue: Soundboard at Motor City Casino

Promoter: Carlos Llnas

Tickets available at the Soundboard Box Office or Ticketmaster.com. First bell is at 7pm.