By Héctor Villarreal



Ronal Batista 115.8 vs Juan Jose Lopez 115.6

Alexander Duran 148 vs Carlos Saez 143.8

Jaime Valdespino 130.8 vs Nelson Guillen 132.8

Teresa Almengor 121.4 vs Yaremis Reluz 120.8

Edgar Cedeño 116.8 vs Juan Bethancourt 113.4

Venue: Gimnasio Escolar, David, Chiriqui, Panama

Promoter: Casa de Campeones Productions

General admission: $5

Saturday, April 27th 2019, 8 pm.