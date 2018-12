Jurgen Uldedaj 197.8 vs. Nicolas Leandro Arganaraz 193.6

(WBO Youth cruiserweight title)

Roman Fress 198.6 vs. Drazan Janjanin ??

Elvis Hetemi 167.6 vs. Bernhard Donfack 167.6

Michael Eifert 172.6 vs. Istvan Zeller ??

Nenad Stancic 139.1 vs. Milos Janjanin ??

Umut Camkiran ?? vs. Frank Bl├╝mle ??

Altin Zogaj 174.8 vs. Attila Orsos 173.9

Arijan Goricki 133.2 vs. Istvan Kovacs 131.4

Venue: Olimpik Arena, Tirana, Albania

Promoter: SES Boxing