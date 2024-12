WBC comenzó su convención 62 en Hamburgo, Alemania Foto: Boxing Bob Newman Por. Gabriel F. Cordero Thomas Putz, presidente de la Federación Alemana de Boxeo, inauguró oficialmente la sexagésima segunda Convención del Consejo Mundial de Boxeo Alemania la mañana de este lunes 9 de diciembre en en el Hotel Grand Elysee en Hamburgo y se expresó en lo mas alto de las habilidades administrativas y la organización del WBC, pero principalmente su actitud solidaria y su trato con todos los boxeadores. Durante la ceremonia estuvieron presentes campeones mundiales como: Badou Jack, Shawn Porter, Miguel Cotto, Sebastián y Gabriela Fundora, Skye Nicolson, Carlos Zarate, “Chiquita”Gonzalez, Daniel Zaragoza, Michael Moorer, Lennox Lewis, Tina Rupprecht y Billy Dib entre muchos otros. Billy Dib, el gran Campeón de la Esperanza de 2023, un hombre que sobrevivió al cáncer, hizo énfasis que su presencia es un testimonio de la resistencia que mostró en su carrera, ofreciendo sus más profundas condolencias a la familia de Israel Vásquez y entregando el premio a Bruno Macho, un prospecto invicto que sobrevivió a la leucemia. Luego todos los campeones mundiales presentes subieron al podio para cantar el tema del WBC: “Somos el mundo”. la siempre presente Ceremonia con banderas. El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, cuya amada madre Martha falleció en agosto, dijo que el gran Julio César Chávez había visitado a sus padres durante sus últimas horas y que la familia Sulaimán siempre ha sido la casa del boxeo. Sulaimán hablo de su reunión con los líderes de los Cuatro Grandes del Boxeo en Puerto Rico y tambien se presento un mensaje para la Convención de Su Santidad el Papa Francisco, quien dijo que el boxeo limpio es la regla y que: “El cuerpo es el refugio de Dios”. Este año se celebro el Aniversario de las 100 carteleras de boxeo en el MGM Grand y una reunión histórica entre el campeón de peso completo Oleksandr Usyk y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelinskyy. El Fondo de Boxeadores José Sulaimán celebró este año doce años, durante los cuales se han distribuido más de 1.2 millones de dólares. En la convención se le ha rendido un gran homenaje a Israel “Magnifico” Vázquez y se resalto lo que el WBC ha trabajado para recaudar fondos para su familia. El WBC fue un aliado importante en la lucha contra el odioso apartheid, reconocido por Nelson Mandela y las Naciones Unidas. El ex campeón mundial superpluma, Brian Mitchell recibió un cinturón especial del WBC. Dijo que nunca había podido competir en su país y que le hubiera encantado pelear con Azumah Nelson y Julio Cesar Chávez. El carismático jeque árabe Turki Al-Sheikh, llegó a la Convención Anual del WBC donde fue reconocido por el WBC como Hombre del Año, por su gran impulso al boxeo mundial. Sudafricano Brian Mitchell recibe cinturón verde y oro del WBC en Hamburgo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.